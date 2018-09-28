Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не поддерживает выделение представительских расходов депутатам нижней палаты отечественного парламента.

Как передает РИА Новости, так он отреагировал на заявление депутата Государственной думы от фракции КПРФ Веры Ганзя о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей, поскольку в отсутствие представительских расходов ей приходится тратить свои деньги для помощи избирателям.

Председатель Госдумы отметил, что поддерживает желание помочь своему электорату, но выступает против того, чтобы выделялись представительские средства и "создавались непонятные фонды". Он пояснил это опасностью коррупции.

Володин напомнил, что депутаты должны помогать своим избирателям другим путем – включая проблемы поселков или городов в государственные программы и национальные проекты.