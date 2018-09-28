Уязвимость в Facebook затронула 50 миллионов пользователей

Сотрудники Facebook нашли "проблему с безопасностью", затронувшую около 50 миллионов пользователей соцсети.

Специалисты уверены, что при помощи уязвимости в коде преступники похищали маркеры доступа и "угоняли" аккаунты.

Проблема была обнаружена 25 сентября, но компания об этом сообщила лишь в пятничном пресс-релизе, отмечает ТАСС.