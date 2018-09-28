Александр Головин прошел посвящение в "Монако", спев в бутылку

Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин прошел обряд посвящения в игроки монегасков. На командном ужине 22-летний россиянин спел песню латвийской группы Brainstorm "Ветер". В качестве микрофона он использовал бутылку.

Выступление Головина было встречено его новыми партнерами по команде аплодисментами.

🎦🇲🇨| Bizutage dans le calme pour Golovin. 🎶



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/rwGDdLMaXk — ASMVidéosHD (@ASMVideosHD) 27 сентября 2018 г.

Напомним, что Головин стал футболистом "Монако" в минувшее трансферное окно, когда перешел из московского ЦСКА. За свою новую команду россиянин провел два неполных матча, в которых пока не смог отличиться результативными действиями.

"Монако" после семи туров располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на 18-й строчке, имея в своем активе шесть очков.