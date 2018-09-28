Арестован преступник, поселившийся в доме певицы Шер

Полиция Малибу арестовала наркоторговца, который жил в особняке 77-летней певицы Шер. 23-летнего преступника зовут Донаван Руис, по одной из версий, он сын ассистентки поп-звезды, сообщает People.

Помимо незаконного проникновения на чужую территорию, на Руисе висит как минимум одно непреднамеренное убийство. Молодого человека подозревают в продаже запрещенных веществ неназванному жителю местечка Таузенд-Оукс, который впоследствии скончался от передозировки.

Журналисты предполагают, что задержанный приходится сыном ассистентке Шер Дженнифер Руис, которая работает со звездой уже четверть века. Стражи порядка эту информацию, впрочем, не подтверждают.

Сама Шер, скорее всего, не в курсе, что в ее особняке жил кто-то посторонний. В настоящий момент певица находится в туре по Новой Зеландии и Австралии.

В особняке Шер шесть спален и семь ванных комнат. На территории ее поместья находятся теннисный корт и бассейн. Последние 10 лет певица пытается продать виллу, пока безуспешно. В разное время она оценивала собственность в сумму от 41 до 45 миллиона долларов.