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28 сентября 201821:19

Виктор Гончаренко: победы придают ЦСКА сил и уверенности

EPA

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победного поединка чемпионата России против "Оренбурга" признался, что игре его подопечных не хватало острых моментов. Однако специалист остался доволен победой. По его словам, это придает команде уверенности.

"Матч получился очень напряженным, было много борьбы, желания и страсти, — приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. – Возможно, нашей командой было создано маловато моментов… Мы много находились в финальной трети, но нам не хватало острого паса. Но мы победили и очень довольны этим. Наша молодая команда продолжает развиваться и победы придают нам уверенности и сил".

Также белорусский специалист прокомментировал предстоящий поединок Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Гончаренко отметил, что его не смущает выступление не на своей домашней арене, а в "Лужниках".

"Это главный стадион страны, на котором проходил финал чемпионата мира. Придет много болельщиков, ведь мы будем играть с лучшим клубом мира. На мой взгляд, от игры в "Лужниках" только плюсы. У нашего стадиона потрясающая энергетика, которая обязательно нам поможет в чемпионате России".

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