Эксклюзив в "Вестях недели": репортаж Александра Рогаткина о последних минутах главы ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко заходит в кафе "Сепаратист" в центре Донецка. Ровно через секунду у него над головой сработает взрывное устройство в полторы килограмма тротила. Полностью видео трагической гибели Александра Захарченко смотрите в репортаже Александра Рогаткина на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 30 сентября, в 20:00.

Покушение на главу Донецкой народной республики готовили сразу несколько украинских диверсионных групп. Задержанный в Донецке наемник заявил, что убийство Захарченко украинские спецслужбы считали одной из главных своих задач в Донбассе. "Легионер" Службы безопасности Украины Александр Погорелов добавил: взрывчатку и начинку для взрывного устройства Киеву предоставили американские спецслужбы.

31 августа 20018 года в Донецке на бульваре Пушкина произошел взрыв, унесший жизнь Захарченко. Погиб также охранник главы ДНР. Тяжелые ранения также получил министр финансов ДНР Александр Тимофеев и еще 8 человек.