Пропавшая журналистка "Знака" нашлась

Пропавшая журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова обнаружена. Ее жизни ничего не угрожает. Издание сообщило, что "это не криминальная история". Журналистку помогли найти публикации СМИ.

Как сообщалось ранее, женщина не выходила на связь три дня. Она должна была выехать из Екатеринбурга в Челябинск по делам. Для этого она хотела воспользоваться услугами сервиса такси Bla-Bla-Car. Однако по дороге у нее возник конфликт с водителем автомобиля.

После этого телефон Крючковой отключился. Родственники журналистки обратились в полицию в Верхней Пышме. В розыскных мероприятиях участвовали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, передает ТАСС.