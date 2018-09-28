Сергей Сироткин: будем надеяться, что окажемся в борьбе за очки

Российский пилот Williams Сергей Сироткин после пятничных тренировочных заездов на Гран-при России признался, что его команда рассчитывает на успешное выступление на "Сочи Автодроме". По его словам, этому должна поспособствовать собранная информация.

"В процессе работы мы собрали достаточно много информации и поэтому тренировки на самом деле были хорошими, — сказал Сироткин, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Понятное дело, что результаты говорят о другом, но если посмотреть насколько мы близки к 12-14 местам, то итоги должны нас как минимум не расстраивать".

"В Сочи нашей задачей является выход во второй сегмент. Будем надеяться, что нам удастся сильный старт и первый круг и при таких условиях нам будет по силам оказаться в борьбе за очки. Более того, в случае удачной стратегии гонка может получиться очень неплохой".

Напомним, что по итогам пятничных заездов Сироткин финишировал сначала на 18-м. а затем на 19-м местах, в обоих случаях обгоняв своего партнера по команде Лэнса Стролла.