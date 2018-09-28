У Елизаветы II есть фальшивая рука для приветствий

Британская принцесса Анна, дочь 92-летней королевы Елизаветы II, рассказала в новой биографической книге Роберта Хардмэна "Queen of the World" ("Королева мира"), что у ее матери есть накладная рука, которая сама машет, если Елизавета устает во время приветствий. Такой подарок сделали пожилой женщине студенты из Австралии, сообщает Mirror.

Удивительный аксессуар представляет собой перчатку, которая наполнена плотным материалом и крепится на специальном деревянном рычаге. Искусственную руку можно привести в движение легким касанием. Она начнет раскачиваться из стороны в сторону, имитируя приветствие. Самой королеве при этом напрягаться не придется.

По словам принцессы Анны, такой подарок сделали ее матери австралийские студенты несколько лет назад, когда Елизавета II посещала Зеленый континент. Молодые люди шли на определенный риск, будучи готовыми к тому, что именитая гостья воспримет такой подарок как оскорбление. В итоге, Елизавете, напротив, настолько понравилась искусственная рука, что она увезла его с собой в Британию.

Автор книги "Королева мира" предполагает, что Елизавета II увезла фальшивую руку в родовой замок Балморал, где королева проводит каждое лето. Хардмэн, впрочем, сомневается, что королева когда-либо пользовалась австралийским подарком.

По словам журналиста, этот артефакт стал "новой любимой шуткой" среди представителей британской королевской семьи.

За 66 лет пребывания на троне Елизавете II явно приходилось часто приветствовать своих подданных, ведь за время правления она возглавляла в общей сложности 32 страны, состоявших в Содружестве наций.