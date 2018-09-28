Криштиану Роналду подаст в суд на Spiegel за материал об изнасиловании

Адвокаты нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду собираются подать в суд на немецкий журнал Spiegel. Ранее издание опубликовало материал, в котором говорится об изнасиловании португальцем американской девушки.

По информации Spiegel, в 2009 году в отеле Лас-Вегаса Роналду принудил к интимной близости американку Кэтрин Майоргу. В результате этого происшествия футболист заключил с девушкой договор о неразглашении и заплатил ей за это 375 тысяч долларов.

Юристы португальца после публикации материала отметили "недопустимость сообщения о подозрениях в области частной жизни". По их признанию теперь они будут добиваться денежной компенсации от немецкого журнала.