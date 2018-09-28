Масштабное землетрясение в Индонезии заставило закрыть аэропорт

Аэропорт, расположенный в индонезийском городе Палу в провинции Центральный Сулавеси, приостановил работу после серии землетрясений.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Jakarta Post. По данным издания аэропорт закрыт на сутки – до 29 сентября.

Подземные толчки магнитудой от 5,4 до 7,5 стали причиной гибели одного человека, еще 10 пострадали. Еще пятерых человек смыло в океан, после того, как на Индонезию обрушилась волна цунами высотой до двух метров.