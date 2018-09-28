Американский беспилотник 11 часов летал возле линии разграничения в Донбассе

Американский беспилотник США RQ-4B Global Hawk провел многочасовую разведку у линии разграничения в Донбассе.

Как сообщает "Интерфакс", стратегический беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Затем он пролетел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. Границу Украины он пересек ориентировочно в 08:10 по московскому времени.

В течение 11 часов Global Hawk кружил на высоте около 15-16 тысяч метров возле линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом беспилотник не менее восьми раз подлетал к российской границе на расстояние от 38 до 54 километров. В 20:50 он взял обратный курс на итальянскую базу.

RQ-4B Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров. На его борту находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов.

За последние две недели американские беспилотники совершили не менее шести разведывательных полетов вдоль линии разграничения в Донбассе. Так, 20 сентября беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма, а также Черноморского побережья Краснодарского края до Сочи в течение пяти с половиной часов. А 16 сентября американский беспилотник 8 часов кружил над Черным морем.