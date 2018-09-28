Лавров: Россия не допустит в Идлибе того, что произошло в Ракке

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления с трибуны ООН ответил на вопросы журналистов. В частности, о российско-турецком соглашении по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

Турция обязалась размежевать оппозицию, которая будет участвовать в политическом процессе в Сирии, от "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента "Аль-Джазиры".

Лавров напомнил, что США это сделать не удалось, хотя было обещано еще при администрации Барака Обамы.

По его словам, соглашение между Россией и Турцией по Идлибу позволило выиграть время для нормализации обстановки.

Глава МИД России отметил, что того, что произошло в Ракке, Россия не допустила в Алеппо и не допустит в Идлибе. "В Ракке лежат непохороненные трупы, и все вокруг заминировано", сказал Лавров.

"О дальнейших шагах по Идлибу Россия будет информировать", — заключил Лавров.

В Ракке, находящейся под контролем международной коалиции во главе с США, складывается тяжелая гуманитарная ситуация. После завершения операции коалиции там разрушены до 80 процентов домов. На катастрофу обращают внимание многие международные правозащитные организации.