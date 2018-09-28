КХЛ. "Авангард" прервал победную серию СКА

В Континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Главным событием дня стало первое поражение санкт-петербургского СКА, который в родных стенах уступил омскому "Авангарду". Итоговый счет 3:2 в пользу омичей.

Примечательно, что хоккеисты "Авангарда" помимо прерывания семиматчевой победной серии также оборвали и сухую серию питерцев, которая завершилась на 326-й минуте 24-й секунде. Этот результат стал новым рекордом лиги.

СКА открыл счет благодаря голу Ярно Коскиранты, на что Максим Тальбо ответил своей шайбой, как раз ставшей первой пропущенной для клуба из Северной столицы. Впрочем, Наиль Якупов за 12 минут до финальной сирены смог вновь вывести свою команду вперед. Однако и на это у омичей нашелся ответ – на 54-й минуте Кирилл Семенов вновь выровнял счет.

Команды отыграли остаток матча и овертайм без голов, и победитель определялся в серии буллитов. Точнее соперника в послематчевых бросках оказались гости, в итоге вырвав волевую победу со счетом 3:2.

В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: "Ак Барс" – "Амур" (3:1), "Торпедо" – "Куньлунь" (3:2, ОТ), "Нефтехимик" – "Адмирал" (1:2, Б), "Витязь" – "Салават Юлаев" (3:2), "Динамо Минск" – "Сибирь" (5:1).