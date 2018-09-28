Лавров: есть "миллион примеров" открытого вмешательства США в дела других стран

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что существует "миллион примеров" открытого вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела других стран.

Как сказал Лавров, "у нас примеров миллион того, как Соединенные Штаты открыто, не стесняясь, требуют от того или иного правительства занимать ту или иную позицию".

В настоящее время в США продолжается расследование "вмешательства" России в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Кремле и в Белом доме. Расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер и обе палаты конгресса США. Власти РФ отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными, напоминает РИА Новости. По мнению президента США, расследование Мюллера – это "охота на ведьм". Трамп обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

Россия уже не один раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы вмешательстве РФ в выборы в Соединенных Штатах и других странах, заявил, что нет никаких фактов, которые бы это подтверждали.