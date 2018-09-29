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29 сентября 201800:49

"Бавария" сенсационно проиграла "Герте" в Бундеслиге

EPA

Мюнхенская "Бавария" проиграла стартовый поединок шестого тура чемпионата Германии по футболу. Сенсационное поражение мюнхенцы потерпели в Берлине, где столь негостеприимной оказалась местная "Герта". Итоговый счет 2:0 в пользу "старой дамы".

Оба гола футболисты столичной команды забили еще в первом тайме. Сначала на 23-й минуте ворота "Баварии" с пенальти поразил Ведад Ибишевич, а за минуту до свистка на перерыв забитым голом отличился Ондрей Дуда.

Это поражение стало для подопечных Нико Ковача первым в сезоне. Они продолжают удерживать лидерство, однако та же "Герта" благодаря победе в очном матче сравнялась по очкам с мюнхенцами – у обеих команд по 13 очков. Впрочем, конкуренты в лице дортмундской "Боруссии" и бременского "Вердера" имеют шансы обойти лидеров после субботних поединков.

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