Саакашвили призывает судить Порошенко за коррупцию и государственную измену

Петр Порошенко мог бы стать величайшим деятелем Украины, но "променял эту возможность на несколько миллиардов долларов". Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как уточнил Саакашвили, Порошенко мог бы стать более великим, чем Хмельницкий или Мазепа. "Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция – лавочника с бессарабского привоза", — сказал Саакашвили.

Также он назвал последние пять лет президентства Порошенко потерянными для народа Украины, передает РИА Новости. "Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности", — подчеркнул Саакашвили.

Также он посоветовал Порошенко найти хорошего адвоката, добавив, что вскоре украинского президента могут судить за коррупцию, хищения имущества Украины, за то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, и за государственную измену.