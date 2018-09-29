Будущий президент Мексики выступает за трехстороннее соглашение по НАФТА

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что необходимо сохранить трехсторонний формат соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Обрадор заявил об этом в пятницу, 28 сентября, в городе Керетаро.

"НАФТА появилось как трехстороннее соглашение, мы хотим, чтобы соглашение продолжалось именно как трехстороннее", — цитирует слова Обрадора РИА Новости.

Будущий президент Мексики поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и сообщил, что Мексика надеется на достижение соглашений между Оттавой и Вашингтоном. "Мы не будем пересматривать то, что уже достигнуто, чтобы не ставить в опасность будущее экономики и финансовую стабильность. Мы уже закончили переговоры с США и теперь ждем понимания между США и Канадой", — подчеркнул Обрадор.

При этом было отмечено, что для завершения переговоров нет какой-то "фатальной даты".

В настоящее время США, Канада и Мексика по настоянию Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Президент Соединенных Штатов также заявил, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Оттавой и Мехико, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.