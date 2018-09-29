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29 сентября 201803:38

На юге Японии почти 100 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна

EPA

В Японии в южной префектуре Окинава 98 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за приближения тайфуна "Трами". Такие данные сообщает энергетическая компания Okinawa Electric Power.

Также на сайтах японских авиакомпаний появилась информация об отмене 380 рейсов, связывающих префектуру Окинава с другими районами страны.

СМИ сообщают о первых пострадавших. Четыре человека в возрасте 70-80 лет получили травмы при падении от сильных порывов ветра.

В настоящее время центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 140 километрах от Нахи (главного административного города префектуры Окинава). Он перемещается с юга на северо-восток и, по прогнозам метеорологов, в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны.

"Трами" квалифицируется как "чрезвычайно сильный", передает РИА Новости. Давление в его центре составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра с центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – достигает 60 метров в секунду.

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