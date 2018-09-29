Теннис. Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе родила дочь

Бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Анна Чакветадзе, являющаяся в настоящее время спортивным комментатором, стала мамой. В своем личном аккаунте в Twitter она сообщила о том, что родила девочку.

"Добро пожаловать, маленькая девочка! Мы любим тебя, — написала Чакветадзе. – Лапочка дочка пожаловала. Уиии".

Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️

Лапочка дочка пожаловала 💕💕💕💕💕💕 уииии)) pic.twitter.com/kn4x17ini8 — Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.

Напомним, что свою спортивную карьеру Чакветадзе завершила в 2013 году. На турнирах "Большого шлема" россиянка добиралась до полуфинала Открытого чемпионата США в 2007 году. Также 31-летняя россиянка является двукратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной России по теннису.