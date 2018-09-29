Панарин и Бобровский обеспечили "Коламбусу" победу над "Питтсбургом"

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка клубом к предстоящему сезону. В одном из предсезонных поединков "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадки принимали "Питтсбург Пингвинз" и смогли одержать минимальную победу со счетом 7:6.

В составе "жакетов" значимую роль в победе своего клуба сыграли российские легионеры: нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский. Первый стал автором четырех очков в матче, забив два гола и сделав две результативные передачи, второй отразил 22 броска по своим воротам.

Отметим, что в составе "пингвинов" встречу проводил Евгений Малкин, который набрал один балл за результативность. Он сделал голевую передачу на своего партнера по команде.