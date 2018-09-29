Венгрия прокомментировала решение Украины о переброске войск к границе

Венгрия недоумевает по поводу сообщений о том, что власти Украины планируют перебросить войска к венгерской границе. Об этом СМИ рассказал глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что данная ситуация весьма необычна, так как не очень понятно, зачем переводить войска к границе страны – члена НАТО. Глава МИД призвал за ответами обращаться к официальному Киеву.

Обострение в отношениях Украины и Венгрии началось осенью 2017 года, напоминает газета "Известия". Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому обучение для детей представителей национальных меньшинств должно быть в средней школе исключительно на украинском языке.

В ответ на это Венгрия пригрозила Украине введением экономических санкций. В феврале текущего года Венгрия выдвинула в адрес Украины обвинение в начале "международной кампании лжи", а Петер Сийярто обратился к Киеву с призывом положить конец реализации закона об образовании.