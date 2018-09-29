Очки Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"

Российские легионеры "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин Евгений Кузнецов не помогли своему клубу одержать победу в рамках предсезонной подготовки к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги. "Столичные" уступили "Каролине Харрикейнз" со счетом 4:5.

Оба хоккеиста набрали по два результативных очка. Овечкин стал автором двух заброшенных голов, а Кузнецов в обоих случаях ассистировал своему одноклубнику. Однако у "ураганов" нашись свои козыри в лице другого российского тандема – Андрея Свечникова и Валентина Зыкова, каждый из которых оформил по заброшенной шайбе.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: "Нью-Йорк Айлендерс" – "Баффало Сэйбрз" (4:5), "Торонто Мэйпл Лифз" – "Детройт Ред Уингз" (6:2), а в матче "Сент-Луис Блюз" – "Даллас Старз" автором двух набранных очков (1+1) стал еще один россиянин Владимир Тарасенко. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Блюз".