Конор Макгрегор анонимно пожертвовал 10 тысяч евро больному мальчику

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал пожертвование ирландской семье Маккалоу, в которой пятилетнему мальчику Брайану был поставлен диагноз – сепсис. Спортсмен перевел сумму в 10 тысяч евро анонимно.

Дело в том, что краудфандинговый ресурс, через который был совершен перевод, по умолчанию анонимен, однако Грэнни Маккалоу была настолько впечатлена единоразовым платежом, что обратилась в фирму узнать имя щедрого человека, который покрыл все расходы на лечение. Как сообщает Спорт24.Ru, им оказался Макгрегор и она не удержалась от всеобщей благодарности бойцу, выразив ее в интернете.

"Конор, мы вечно благодарны тебе, — написала Грэнни Маккалоу в своем личном Twitter. – Я никогда не забуду твоего поступка для моего мальчика. Ты настоящая легенда".

@TheNotoriousMMA we are forever grateful 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 I will never forget what u have done for my boy u truly are a legend 💖💖💖💖💖💖💖 pic.twitter.com/Gryz5wWOti