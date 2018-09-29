В Пусане задержано российское судно приморской компании, попавшей под санкции

Российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон", задержано в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщил Пётр Осичанский, представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что судно арестовано в Южной Корее в связи с возможными подозрениями в торговле с КНДР, запрещенной санкциями Совета Безопасности ООН.

Осичанский уточнил, что судно в Южной Корее было задержано, а не арестовано. "Агент пришел на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход". Российская сторона подозревает, что это связано с санкциями в отношении компании "Гудзон". Представитель ITF и юристы компании звонили в инстанции, но пока это вся информация, которой они располагают в настоящее время.

Предполагается, что в течение выходных ситуация не изменится, передает РИА Новости.

В августе МИД Южной Кореи сообщил, что в отношении российского судна "Севастополь" из Владивостока в порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений Совета Безопасности ООН.

По информации южнокорейских СМИ, в настоящее время грузовое судно "Севастополь" находится в порту Пусан на ремонте. Ранее представители Таможенного управления Республики Корея сообщили, что решение о мерах в отношении "Севастополя" принимает не таможня, а министерство иностранных дел.

Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций по КНДР шесть судов и две российские компании, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и судно "Севастополь", принадлежащее ей. По заявлению министерства финансов США, попавшие в список суда якобы поставляли в КНДР очищенные нефтепродукты, которые, предположительно, перекачивались на северокорейские суда с российских в открытом море.