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29 сентября 201807:24

В Охотском море косатки напали на рыбацкую лодку, один человек пропал

Global Look Press

В Охотском море под Магаданом стая косаток перевернула рыбацкую лодку. Одному из рыбаков удалось выплыть на берег, другой пропал без вести. Такие данные СМИ сообщил представитель ГУ МЧС России Магаданской области.

Косатки – крупнейшие плотоядные дельфиновые, напоминает РИА Новости. Самцы достигают 10 метров в длину и имеют массу до 8 тонн. Обычно они не нападают на людей, но нередко подходят вплотную к рыбацким лодкам.

Как отметил собеседник агентства, это случай уникальный. До настоящего времени косатки не нападали на рыбаков. Сейчас водолазы МЧС готовятся к погружению в районе, где пропал рыбак. Пока в Охотском море сильные волны, поэтому приходится ждать улучшения погоды.

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