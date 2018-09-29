Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 48 человек

В субботу, 28 сентября, в Индонезии не менее 48 человек стали жертвами цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу. Такие данные СМИ сообщил официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Как уточняется, четыре больницы в городе Палу на острове Сулавеси, пострадавшем от землетрясения и цунами, сообщили о 48 погибших. В настоящее время нескольким сотням раненых людей врачи оказывают помощь. Предполагается, что число погибших может возрасти, так как на данный момент многие жертвы остаются неучтенными.

Ранее сообщалось о гибели 30 человек, напоминает ТАСС. В пятницу, 28 сентября, у берегов Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, после чего на остров обрушилась волна цунами, достигавшая высоты двух метров.