В Якутии частный вертолет совершил жесткую посадку, пилот ранен

В Якутии частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку, в результате которой пострадал пилот. О происшествии сообщил представитель экстренных служб республики.

Как уточняется, вертолет совершил посадку в Среднеколымском районе в 27 км от населенного пункта Сасыр. Пилот выжил, но получил ранения. Он уже передал координаты с места аварии, передает РИА Новости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.