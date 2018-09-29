ДТП в Подмосковье: пять человек пострадали

В Московской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пять человек получили ранения. О происшествии СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что авария произошла в Луховицком районе Московской области.

В свою очередь представители пресс-службы ГУ МВД области сообщили, что столкновение произошло на трассе М-5 "Урал". В автобусе находились рабочие, передает ТАСС. Погибших в результате аварии нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.