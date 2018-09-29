Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции выросло до 31 человека

По состоянию на 27 сентября в Греции 271 человек заразился лихорадкой Западного Нила, 31 человек скончался. Такие данные сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как уточняется, с 20 сентября 37 человек заболели и четверо умерли.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые выявили в Греции в 2010 году. В период с 2010 по 2014 годы от лихорадки в Греции умерли порядка 80 человек. В 2015-2016 годах ни одного случая заболевания зарегистрировано не было. В 2017 году врачи сообщали о 48 случаях заболевания и пяти погибших, напоминает РИА Новости. Кроме Греции, лихорадка Западного Нила отмечена еще в восьми странах Европы.

Лихорадку переносят комары. В текущем году вспышка заболевания связана с осадками и высокой температурой воздуха в начале лета. Заболевание зафиксировано во многих муниципалитетах (в том числе в Центральной Македонии и Аттике).

Для защиты от укусов комаров специалисты предлагают использовать меры индивидуальной защиты: рубашки с длинными рукавами и брюки, инсектициды, москитные сетки в районах с большой численностью комаров. Также не рекомендуется допускать наличие стоячей воды на участках у жилых домов.