Родоначальники футбола хотят провести чемпионат мира вместе

Правительство Великобритании поддержит совместную с Ирландией заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Также на право принять у себя первенство мира претендуют Уругвай, Парагвай и Аргентина, а также Испания с Португалией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландия могут рассчитывать на поддержку британского правительства. Родоначальники футбола намерены побороться за право принять у себя чемпионат мира 2030 года. Однако ФИФА может не согласиться с тем, что хозяевами, освобожденными от отборочных матчей, станут сразу пять сборных.

Англия проводила чемпионат мира в 1966 году и чемпионат Европы в 1996. Остальные родоначальники спорта номер один пока не проводили у себя больших турниров. В 2020 году сразу 9 матчей чемпионата Европы пройдут в Лондоне и Глазго, а финал пееренства континента пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".