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29 сентября 201809:18

Российские волейболистки выиграли стартовый матч чемпионата мира

grandchampionscup.2017.women.fivb.com

В Японии начался чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Сборная России выиграла свой первый матч у команды Тринидада и Тобаго.

Россиянки не встретили серьезного сопротивления соперниц. Наша сборная выиграла в трех партиях. Островитянки оказали сопротивление лишь в первой из них – 21:25. В двух следующих сетах преимущество сборной России было убедительным – 25:11, 25:12.

Сборная России выступает в группе С с командами Азербайджана, США, Таиланда и Южной Кореи. Следующий матч наши девушки сыграют со сборной Таиланда 30 октября. Из группы выходят четыре команды.

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