Цунами в Индонезии: почти 50 погибших и сотни раненых

По меньшей мере 48 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения и цунами в Индонезии. В районах, где ощущались наиболее мощные толчки магнитудой 7,5, серьезные разрушения. Больше других пострадала прибрежная полоса, на которую обрушилась мощная волна.

Такие съемки называют "смертельными селфи", когда камеру не выключают даже в момент катастрофы: мощная волна обрушивается на город Палу. Два-три метра, но опасна не высота, а невероятная мощь: она сметает все на своем пути.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как цунами накрывает дорогу: в месиве — грузовики и целые дома по крышу. Машины в панике разворачиваются. За минуту до этого на трассе было абсолютно спокойно — стихия застала людей врасплох. Власти объявляли об угрозе, но через час предупреждение почему-то отменили. По одним данным, пять человек погибли, по другим — сразу несколько семей числятся пропавшими без вести.

"Сейчас волна уже отступила, но в городе хаос, люди бегут по улицам, здания разрушены. На берег выбросило корабль", — говорит руководитель Агентства по метеорологии, климату и геофизике Индонезии Двикорита Карнавати.

Дома сложились вдвое, разрушена местная мечеть. Аэропорт в столице провинции Центральный Сулавеси закрыт как минимум до середины дня. Причиной еще до цунами стало сразу несколько землетрясений. Первое, магнитудой шесть баллов, произошло недалеко от того же города Палу на севере, но подземные толчки чувствовались и на юге острова. Один человек погиб, десять пострадали.

Второе, уже силой 7,7, вдобавок сопровождалось целой серией афтершоков. Именно оно вызвало разрушительную волну, опасность которой так недооценили — при том, что такие удары стихии здесь не редкость. Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома.

Этим летом на популярном курорте Ломбок и соседних островах землетрясение унесло жизни 550 человек, более 400 тысяч остались без крова. Нынешние удары мощнее — власти еще только приступили к разбору завалов и составлению списка пострадавших и погибших.