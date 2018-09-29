Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 20

Двадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса, перевозившего сотрудников супермаркета в Московской области.

Авария произошла рано утром в субботу на трассе М5 "Урал" в Луховицком районе​​​.

"Пострадали 20 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные проходят амбулаторное лечение", — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Уточняется, что автобус, перевозивший работников магазина "Магнит", столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

13 пострадавших госпитализированы в местную больницу. Из них шесть человек — в травмцентр в Коломне, семь с легкими травмами — в Луховицкую районную больницу. Еще трое пострадавших с легкими травмами обратились в эту же клинику амбулаторно.

Погибших при аварии нет, утверждают в правоохранительных органах Подмосковья.

Ранее в среду в Домодедовском районе Подмосковья в рейсовый автобус врезался легковой автомобиль. А в Можайском районе столкнулись одновременно пять автомобилей.