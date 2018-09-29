ФБР займется прошлым кандидата на пост судьи Верховного суда США Кавано

Кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано подвергнется дополнительной проверке агентов Федерального бюро расследований. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп из-за обвинений Кавано в сексуальных домогательствах во время обучения в старшей школе более 30 лет назад. Кристин Блейзи Форд заявила журналистам "Вашингтон пост", что Кавано намеревался раздеть ее и зажимал ее рот рукой.

Ранее члены юридического комитета сената США одобрили кандидатуру Кавано на пост судьи Верховного суда, но при условии дополнительной проверки его прошлого, пишет "Интерфакс".