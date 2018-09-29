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Лихорадка Эбола 50 минут назад

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29 сентября 201810:48

Уровень опасности распространения Эболы в ДР Конго повышен до очень высокого

EPA

С высокой до очень высокой повысила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) свою оценку опасности распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и в регионе в целом. По сообщению организации, среди причин — осложнение ситуации в сфере безопасности в провинциях Северное Киву и Итури.

В связи с переоценкой риска ВОЗ на национальном и региональном уровне считает очень важным, чтобы соседние с ДРК провинции и страны усилили наблюдение и подготовительные мероприятия. При этом угрозу распространения Эболы в глобальном масштабе ВОЗ по-прежнему расценивает как низкую, передает ТАСС.

Деятельность ВОЗ по борьбе с Эболой в ДРК серьезно ограничена в ряде городов, где условия безопасности остаются проблематичными — в частности, в Бени, где недавно в результате атаки вооруженной группировки погибли люди. По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, с конца июля в ДРК зарегистрировано 154 случая болезни, вызванной вирусом Эбола. Из этого числа 123 случая подтверждены лабораторным путем, а 31 случай считается вероятным. Умер 101 человек.

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