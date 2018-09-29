Российский гонщик Даниил Квят возвращается в "Формулу-1" после годичного перерыва. Даниил будет снова выступать за команду Toro Rosso.

Toro Rosso объявила о подписании контракта с Даниилом Квятом. Даниил заменит француза Пьера Гасли, который продолжит карьеру в команде Red Bull. Неясна перспектива и второго пилота – новозеландца Брендона Хартли.

Даниил Квят дебютировал в Ф 1 в 2014 году. Сначала он выступал за Red Bull, но в 2016 был переведен в дочернюю команду "красных быков" Toro Rosso. После сезона 2017 контракт с Квятом был расторгнут.