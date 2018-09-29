Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье, где пострадали 20 человек

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона последствия дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в субботу, 29 сентября, на 129-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал".

По одной из предварительных версий, водитель автобуса попытался уклониться от столкновения с легковушкой, выехавшей на полосу встречного движения в Луховицком районе Московской области.

В итоге транспортное средство, перевозившее 25 сотрудников магазинов "Магнит", оказалось за пределами проезжей части, съехало в кювет и перевернулось.

В настоящее время известно о 20 пострадавших. Люди, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в лечебные учреждения.