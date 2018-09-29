Фигуристы Ахантьева и Колесов выиграли юниорский Гран-при

На очередном этапе турнира серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, что продолжается в чешской Остраве, завершились состязания пар. Победу праздновал российский дуэт Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, выигравший произвольное катание.

Как уже сообщали Вести.Ru, после короткой программы в турнире лидировала другая российская пара Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, но они опережали будущих чемпионов меньше, чем на очко. В результате Ахантьева и Колесов, победив в произвольной, обошли соотечественников.

Результат чемпионов 184,73 балла, Костюкович и Ялин набрали 180,88 балла. Третье место заняла пара из США Сара Фенг и Томми-Джо Ниман, которая в произвольном катании опередила еще один российский дуэт — Анастасию Полуянову и Дмитрия Сопота.