Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 384 человек

После серии землетрясений и последовавшего за ними цунами число погибших в Индонезии увеличилось до 384 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в пятницу у побережья острова Сулавеси. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем на город Палу — столицу провинции Центральный Сулавеси — обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в Палу до вечера субботы.

Россиян среди жертв землетрясения в Индонезии, по предварительным данным, нет, уточняет российское посольство в Индонезии. Атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, добавил, что пока официального ответа на запрос ведомства не получен.

"Мы предполагаем, что российских граждан там не было, поскольку это совершенно не туристический район", — сказал представитель дипмиссии.