Тренер ЦСКА Гончаренко: у нас есть проблемы с системной обороной

Наставник футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевой победы своей команды в стартовом матче 8-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (1:0) отметил, что игра получилась очень напряженной и поэтому он более чем доволен результатом.

"Очень напряженный матч, много борьбы, желания, страсти, — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. – Может быть, маловато моментов было создано — в первую очередь, имею в виду нашу команду".

"Мы много атаковали в финальной трети, но не хватало какой-то острой передачи. Тем не менее, мы победили, чем очень довольны. Наша молодая команда продолжает развиваться. Победы придают нам сил и уверенности", — продолжает тренер "красно-синих".

"Что касается качеств атакующих игроков, то у всех их с избытком. Но многие не понимают, что такое системная оборона и индивидуальная защита. Это очень важно в матчах на высоком уровне. Когда не знаешь, как перехватить мяч, как вступить в единоборство, что происходит вокруг тебя, возникают сложности. Эта проблема есть у многих наших ребят. Пробуем ее решить", — сказал наставник.

Гончаренко оценил решение играть матчи Лиги чемпионов в "Лужниках": "Почему нет? Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира. Я вижу только плюсы. Но и у нашего домашнего стадиона потрясающая энергетика, которая обязательно поможет нам в чемпионате".