Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать

Когда на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Путин сделал предложение Японии заключить мирный договор до конца года и без предварительных условий по территориям, было интересно понаблюдать не только японского премьера, но и губернатора того российского региона, в который входят Курилы, — Сахалинской области — Олега Кожемяко. Тогда он был в аудитории, но после мы разошлись. И вот, наконец, я его спросил.

- В Японии вышел опрос общественного мнения. 70% японцев не готовы к мирному договору без предисловий. Они хотят все-таки решить и территориальный вопрос.

- 16-20% готовы, — сказал Олег Кожемяко. — Если 70 лет формировалось мнение о том, что мирный договор только через уступку, то как-то резко сразу произошло, они же не были готовы. Может быть, им надо дать время, чтобы все осмыслить и обдумать. На Шикотане у нас идет активная работа. Там устоявшаяся производственная структура. Комбинат "Островной" строится. В октябре откроется новый комбинат. Я как раз пришел к президенту и докладывал по Курилам, что необходимо расширять социальную программу. Требуются новые детские сады, новые дороги, жилье. Когда есть производство, у людей появляется возможность увидеть перспективу.

- И зачем другой флаг?

- Я думаю, что перелом произошел к нынешним Курилам. И это тоже видят наши коллеги, наши соседи японцы.

Из Южно-Сахалинска в Москву Олег Кожемяко прилетел губернатором Сахалинской области, чтобы доложить о тех самых Курилах. Но из Москвы на Дальний Восток вернулся не на Сахалин, а во Владивосток. Несколько важных цитат из его встречи с президентом.

"Будучи во Владивостоке на форуме, я как человек, который родился в Приморье, который вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла. Она не очень хорошая. Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами. У Приморского края есть важный потенциал — само стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР. Конечно, у населения большие ожидания перемен к лучшему. Видя эту ситуацию, хотелось бы согласовать с вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, и ваша поддержка, но и само желание населения жить лучше, желание перемен к лучшему", — обратился Кожемяка к главе государства.

"Я вас правильно понял, Олег Николаевич, вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края? Хотите вернуться домой?" - уточнил Владимир Путин. "Да", — подчеркнул Кожемяко. "Ну, что же, если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, безусловно, Приморье — это больший объем работы, не возражаю", — напутствовал президент.

Позже Олег Кожемяко объявил, что пойдет в губернаторы Приморья как самовыдвиженец. А до этого на встрече с Путиным он был назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Таким образом, стал абсолютным рекордсменом: для него это уже четвертое такое антикризисное назначение. Напомним, что до этого он, коренной дальневосточник, точно так же был последовательно отправлен Путиным наводить порядок в Корякию, Амурскую область и Сахалин.

- Олег Николаевич, а можно я вас представлю? Вы меня поправляйте, если я не прав. Вы — уроженец Приморья.

- Да.

- В Сенат избирались первый раз от Приморского края?

- От Приморского.

- Кризисный губернатор Корякии?

- Было такое.

На этих теперь уже полузабытых кадрах — зима 2005 года, когда из-за срыва северного завоза Корякия стала физически замерзать, а президент впервые воспользовался своим правом отстранить действующего главу региона от власти. Антикризисным исполняющим обязанности был назначен Олег Кожемяко. С тех пор дальневосточная карта антикризисных назначений Кожемяко все только пополнялась новыми метками: после Корякии — губернатор Амурской области, а потом Сахалина.

- Сколько вы на Сахалине отработали?

- Три с небольшим года, — рассказал Кожемяко.

- После ужасной истории с арестом предшественника?

- Да. Непростое было время. Где-то пришлось и поменять команду. И в целом было тяжелое там наследие.

Арест проворовавшегося сахалинского губернатора Хорошавина стал тогда настоящим политическим землетрясением. Все были потрясены вскрывшимся роскошеством его жизни, которое так контрастировало с реальной жизнью этого богатейшего нефтегазового края, поднимать который было поручено Кожемяко. А ведь там даже приземлиться было невозможно по-человечески.

"Взлетная полоса в Южно-Сахалинске находится в плачевном состоянии. Мы сделали проектные работы и в этом году приступили к ее реконструкции. И к 1 ноября она завершится. Это будет современная полоса", — пояснил Олег Кожемяко.

- И терминал будет новый?

- Да, терминал новый мы начнем строить. Он будет в пять раз больше нынешнего.

Перепроверяем сегодня, что произошло за два года.

- Вы тогда сказали, что будет новая полоса в аэропорту. Есть?

- Да, сделали полосу, и сейчас самолеты летают без сбоев. Более того, делаем уже и перрон, и новое здание аэровокзала.

- Начали терминал строить?

- Да.

В отличие от других дальневосточных регионов Кожемяко на Сахалине никого ни о чем не упрашивал — делал сам. Он воспользовался тем, что 49% акций дальневосточного филиала "Аэрофлота", авиакомпании "Аврора", принадлежат Сахалину. И вот уже "Аврора" стала стабильно летать на Курилы.

А где-то директивно сделано так, что, например, если на горнолыжный курорт "Горный воздух" в Южно-Сахалинске вы летите из других дальневосточных столиц (Хабаровска ли или Владивостока), то действует специальный тариф. И он все равно окупается, потому что "Горный воздух" — особая экономическая зона, работающая с корпорацией развития самой Сахалинской области. Именно про Кожемяко курорт стал развиваться огромными такими темпами.

В начале работы Кожемяко на Сахалине состояние островного сельского хозяйства было таким, что мечты о его возрождении — тем более о самообеспеченности — казались — фантазиями. Сегодня возникли целые новые хозяйства, на Сахалин приходится завозить дополнительную рабочую силу. Вообще в первые в истории Сахалина здесь стали выращивать даже ячмень. И статистика развернулась.

"Планку в 50% обеспеченности себя продуктами по товарным производствам преодолела. У Сахалина хорошее будущее. Думаю, что все будет нормально", — сказал Кожемяко.

- Кто у вас на хозяйстве остался на Сахалине?

- Председатель правительства Щербина Вера Георгиевна. Я думаю, что в течение недели назначат врио губернатора. И там есть лаг большой до выборов. Конечно, хочется, чтобы это был непосредственно сахалинец. Если бы мое мнение учитывалось, я бы предложил человека, который имеет опыт управления крупным муниципальным образованием, который известен, у которого есть хорошая родословная, потому что отец известен, уважаем среди людей старшего возраста. Это мэр Надсадин Сергей Александрович. Это мое предложение. Принимать решение будет руководство, а избирать — население.

Вспоминаем еще одну нашу встречу с Кожемяко — в сахалинском порту Корсаков в 2016 году.

- Олег Николаевич, пока мы вас ждали, мне объяснили местные ребята, что если дует юго-западный ветер, все заливает.

- Есть такие проблемы.

- С одной стороны будет построен пирс?

- Да, идет проектирование. И мы на триста метров уходим в море.

Этого пока не получилось. Почему? Здесь переплетаются сразу несколько сюжетов, которые на слуху не только у дальневосточников, но и у всей страны.

- Мы тогда с вами ездили из Южно-Сахалинска в Корсаков. Там собирались построить пирс. Сделали?

- Как-то в этом отношении инвесторы не сильно двинулись. Причем мы предлагали им свою помощь. Но, к сожалению, большого желания на данном этапе не возникло, — констатирует Олег Кожемяко.

С помощью циркуля сделаем круг вокруг того порта, который для Кожемяко теперь главный .

- Я поставлю у Владивостока циркуль на высоту края сделаю. Попробую круг прочертить. Вы сказали про 2 миллиона в Приморье. А у вас в окружении миллионов 150. В Китае. И 130 в Японии. Этот недостаток или шанс, на ваш взгляд?

- Я считаю, что это шанс.

Если взглянуть на ту часть Приморья, где сходятся границы России, Китая и Кореи, то вообще непонятно, как можно хотеть жить еще где-либо.

- Тут хорошие климатические условия, хорошая пляжная зона. Поэтому регион перспективный, юг Приморья особенно. Климат благоприятный. Я помню из детства, что абрикосы растут и виноград, и яблоки. Надо заниматься, — подчеркивает Кожемяко.

Однако как бы за последние 10 лет ни преобразился тот же Владивосток, ситуация тревожная: если на Сахалин при Кожемяко стали приезжать новые переселенцы под новые проекты, то из Приморья продолжается отток населения.

- Появилась двухтысячная купюра появилась с мостами, со всеми этими красотами.

- Вся страна смотрит, — говорит Олег Кожемяко.

- А люди уезжают. То есть чего-то не хватает. Чего?

- Люди, конечно, уезжают в поисках лучшей доли. И особенно молодежь. И эти рынки, о которых мы говорили, и Китай, и Япония, и Корея, и Сингапур, и Гонконг, они очень притягивают.

- Я даже в Новой Зеландии встречал вадивостокцев.

Где она, та пока не найденная "изюминка"? Почему при населении в четыре раза больше, чем на Сахалине, Приморье обладает бюджетом в полтора раза меньше? Почему на Сахалине началось активное строительство не только мегаобъектов на федеральные деньги, но и новых региональных дорог, новых школ, нового и доступного жилья? Только ли дело в том, что на Сахалине есть нефть и газ? Но ведь социальное развитие подтолкнули и другие отрасли, новые. Так что же можно сделать и в Приморье?

- Мы до сих пор больше говорили про Владивосток, про Хасан, про южное Приморье. Но есть и удаленные города, тот же самый Дальнереченск, который не всякий раз хорошо, к сожалению, звучит в федеральных новостях. Или совсем дальние, например, Лучегорск. А они-то подъемные?

- В свое время и в Дальнереченске были крупные лесоперерабатывающие предприятия. Надо посмотреть, насколько это сейчас актуально и как они работают. Лучегорск — это Лучегорский угольный разрез, Приморская ГРЭС. Безусловно, существуют вопросы модернизации, более полного использования угля, открытия тех угольных месторождений, которые сегодня где-то, может быть, уже подзабыты. Необходимо строить новую ЛЭП.

- Вы, недавно приехавший с Сахалина, должны же быть лоббистом нефтяников и газовиков.

- В каждом регионе должен быть баланс.

После этого интервью Кожемяко дал интервью "Вестям" и на борту самолета Москва — Владивосток, где пообещал, что скоро обязательно заскочит на Сахалин: там у него, в частности, остались его любимые собаки.

Вернемся еще раз к нашему интервью. Окончательно возвратившись в родное Приморье, какие Олег Кожемяко ставит перед собой задачи у себя дома?

"Потенциал есть. Вопрос в том, что очень много проблем социальной серии. Это 30% ветхих школ, порядка 18% детей занимаются во вторую смену – это около 35 тысяч. Это и дошкольные образовательные учреждения, которые тоже нуждаются и в ремонте. Порядка 45-50% дорог в ненормативном состоянии", — отметил Кожемяко.

- Вот если бы они все остались в крае…

- И потом дали бы, как говорится, через лет 20 новых детей для садика, это было хорошо. Нет руководителя — нет ясно выраженной позиции. За кого все-таки проголосовало большинство населения — это всегда тяжело и человеку, который избирается, и народу. Это раздвоение — непонятно, куда идти, по какой программе работать, по программе какого кандидата.

- К вопросу о балансе, который вы упомянули. Он бывает не только экономический, но и политический. Как показала сейчас предвыборная кампания на Дальнем Востоке, население разделилось. Сейчас вы стали врио губернатора. Но впереди выборы. И понятно, что другие политические партии будут выставлять вам конкурентов. Как вы к этому готовитесь?

- Выборы – это всегда конкуренция. Это нормальная борьба, результат которой определяют жители. Кто из кандидатов будет наиболее понятен, близок, за того они будут голосовать. Это меня никогда не пугало. Мне немножко попроще будет в силу того, что все-таки регион мне знакомый, мне проще разговаривать с людьми.

- Вы как-то спокойно про это рассуждаете. Не страшно?

- Непростой шаг. Страшно или нет, но нужно делать, нужно работать.