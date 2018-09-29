Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях

Из правительства в Думу поступил бюджет на следующие три года. Раньше его везли из Белого дома в Госдуму в объемных мешках, но теперь все по-другому. В Минфине показали, как теперь бюджет оформлен в цифровом виде. Однако в каком бы виде он ни был, главное — его суть. На следующие три года он запланирован профицитным, а доходы не от нефти и газа составляют уже больше 60%. О том, как россияне смогут следить за бюджетным процессом и сохранится ли балльная система начисления пенсий, "Вестям в субботу" рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

- Андрей Михайлович, нет ничего более важного в стране, чем бюджет. Это очень тяжело объяснить, тем более в какой-то электронной форме. Вам от этого лучше, или хуже? Нам проще или сложнее?

- Главная проблема, что мы привыкли измерять бюджет в миллиардах, триллионах, а ни один нормальный человек просто не понимает, что это такое.

- Абсолютно. Это космос.

- Это нельзя понять. И вот наша задача состоит в том, чтобы объяснить, что за каждой цифрой бюджета стоит конкретный детский садик, конкретный двор, даже установка качелей, лекарства, сколько будут стоить продукты. Все эти цифры на самом деле наполнены тем, что составляет жизнь человека каждый день, каждую минуту, и только так можно с людьми о бюджете говорить, если мы хотим, конечно, чтобы они понимали, чего мы хотим. Бюджет – это где-то от 10 до 12 тысяч страниц. Это всего два больших мешка, которые привозили всегда 4 человека. Сегодня мы получили бюджет в электронном виде. Что это значит? Что у нас нет бумажных носителей? Да есть, конечно. Но только любой человек, которому интересна любая цифра из его жизни, может войти в Интернет и эту цифру увидеть.

- А бюджет поступает не только к вам на почту, но и вывешивается в Интернете?

- Конечно. Давайте посмотрим бюджет, который сегодня внесен. Он поступает в Госдуму, и закон говорит, что за 60 дней Дума должна его рассмотреть.

- То есть следующие 60 дней вы спите на рабочем месте?

- Да. К сожалению, не только я. Первые сутки весь Комитет во бюджету не спит, мы проверяем каждый документ на предмет его соответствия закону. Мы даем заключение для Совета Государственной Думы, который принимает бюджет к рассмотрению.

- Именно у государственной программы заложены нацпроекты, которые обозначены президентскими указами?

- Конечно. Государственная программа — это то, что пронизывает государственный бюджет. И, кстати, это то, к чему до сих пор было очень много претензий.

- Трудно не согласится с тем, что заложено в указах президента, но как они выполняются… Это как раз через госпрограммы?

- Да, именно в госпрограммы сейчас будут закладываться те средства, которые выделяются для реализации указа президента и национальных проектов. Петр Первый говорил требовал, чтобы все выступали не по бумажке, чтобы глупость каждого была видна всякому. Теперь любые слова, сказанные любым экспертом, можно перепроверить. Здесь и глупость каждого станет ясна.

- Вам предстоят непростые сутки, потом эти 60 дней, за которыми будут следить в том числе читатели бизнес-издания. Я к пенсионерам хотел вернуться. Одна из самых больших статей расходов — это развитие пенсионной системы. Сколько из бюджета России уходит на поддержание пенсионной системы, каждый шестой рубль?

- Трансферт в Пенсионный фонд чуть меньше 3,5 триллиона рублей то, что было запланировано.

- А общий?

- При этом более 8 триллионов — это расходы Пенсионного фонда.

- От общих расходов это сколько?

- Смотрим расходы федерального бюджета, который предусмотрен в размере 18 триллионов 37 миллиардов 200 миллионов рублей. Сразу хочу сказать, чтобы не было опять спекуляций, говорят, что мы сокращаем расходы и так далее, но рост — на 9,2%.

- Это очень прилично.

- Это очень много. Помните, как говорили, когда только начинали обсуждать параметры пенсионной системы? Что государство хочет ограбить пенсионеров за счет Пенсионного фонда. У нас поступил сейчас и закон о бюджете Пенсионного фонда. Мы видим, что на полтриллиона расходы Пенсионного фонда увеличиваются.

- Это с учетом тех трансформаций, которые недавно одобрены?

- Конечно. Таким образом, ни одна копейка, которая могла быть получена Пенсионным фондом, никуда не ушла. Когда шла вся эта дискуссия — к сожалению, у нас же как бывает, вбрасываются цифры, опять миллиарды, триллионы — человеческое сознание устроено так, что в плохое пока у нас в стране, к сожалению, верят легче, чем в хорошее.

- Это вообще особенность человеческой психологии, мне кажется.

- Возможно. Бюджет, налоги — это не та тема, где можно зарабатывать себе политический капитал. Это неприлично.

- Давайте вернемся к недавним событиям, когда при обсуждении изменений в пенсионную систему возникла диковинная политическая коллизия. Оппозиция проголосовала против закона, но почему-то единогласно одобрила президентские поправки. Как такое может быть?

- Это, безусловно, свидетельствует о смелости и принципиальности оппозиции. Мы поддержим президента, но закон мы не поддержим.

- Я как человек непартийный скажу, что это — свидетельствует минимум о политической казуистике.

- Я бы сказал немножко другое. Давайте просто людям объясним. Любая поправка к закону имеет право на существование, если закон принят. И поэтому когда кто-то говорит, что поддержит поправку, но не поддержит закон, — это попытка сохранить хорошую мину при очень слабенькой игре, потому что правду говорить не хочется. Есть иногда и какие-то другие мотивы. Давайте объясним это особенностями демократического политического процесса.

- Вы довольны тем, как в результате сложилась конструкция изменений к пенсионной системе?

- Я не уверен, что слово "доволен" здесь наиболее уместно. На мой взгляд, это абсолютно необходимые изменения, если мы действительно готовы нести ответственность перед людьми. И хотим повышать пенсию. Специалисты прекрасно знают то состояние, которое было вот возможностям бюджета. Они позволяли нам ничего не делать, думаю, еще 5, может быть, даже 10 лет. И мы могли бы продолжать платить те пенсии, которые сейчас платим, не увеличивая. Может быть, сколько-то даже с индексацией инфляции, хотя вот это уже, думаю, недолго. Действовавшая система этого не позволяет. И тогда возникает выбор.

- Я соединю два этих сюжета: бюджет, а также основные направления деятельности правительства, недавно утвержденные, и пенсионную тему. Мои коллеги из печатных изданий, получив доступ к основным направлениям и прочитав пару положений, пришли к ощущению, что, возможно, мы стоим на пороге пересмотра балльной системы пенсии. Дума, взяв на себя ответственность, принимая закон, должна будет мониторить деятельность правительства на этом направлении. У нас будет более ясная система исчисления пенсии?

- Вы произнесли ключевую фразу – "ясная система исчисления пенсии". Чтобы мы ни обсуждали, но больше всего людей волнует не возраст, а какую пенсию они будут получать. И мы прекрасно знаем, что та балльная система, которая была, на этот вопрос не отвечала. Мы вместе с правительством здесь много работали, и не случайно Госдума решила сохранить на постоянно действующей основе ту рабочую группу, которая занималась этим законом, чтобы она мониторила в постоянном режиме, как этот закон будет действовать. Вы опять же сказали ключевое слово – "ясность". Очень многие наши оппоненты говорят: это пенсионная реформа. Да это не пенсионная реформа, это изменение параметров пенсионной системы, которая позволяет решать задачу повышения пенсии. А вот какая должна быть пенсионная система, это предстоит очень большая и длительная работа, чтобы каждый человек, заканчивая школу, выбирал свою будущую профессию, исходя в том числе, а может быть, в первую очередь из того, какую пенсию получит через 50 лет. Решать эту задачу только предстоит.