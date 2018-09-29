Порошенко заявил, что российские три миллиарда долларов увез Янукович

Президент Украины Петр Порошенко отказался выплачивать России украинский долг в 3 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В субботу Порошенко заявил, что экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из Украины наличными на грузовиках. "Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы доказали, что это несправедливо требовать от Украины этих платежей", — отметил Порошенко.

В 2013 году Россия купила украинские еврооблигации на 3 миллиарда долларов. В 2015 году новые власти Украины отказались от оплаты. Высокий суд Лондона, в который обратилась Россия, намерен рассмотреть спор в рамках полноценной процедуры.