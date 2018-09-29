Авиалайнер столкнулся с деревьями после неудачной буксировки в аэропорту Сан-Паулу. Видео

В пятницу, 28 сентября, в аэропорту Конгоньяс в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии произошел инцидент с участием пассажирского авиалайнера Airbus A320, принадлежащего авиакомпании TAM Airlines.

По данным СМИ, тягач буксировал самолет из ангара после прохождения технического обслуживания.

Внезапно сцепка сломалась и неуправляемый Airbus укатился за пределы рулежной дорожки, после чего въехал в небольшую рощу.

В результате инцидента никто не пострадал, сбоев в работе аэропорта Конгоньяс – одного из самых загруженных в Бразилии, не было.

Перед тем, как "беглеца" допустят к перевозке пассажиров, специалисты авиакомпании проведут комплексную проверку на предмет выявления возможных повреждений от столкновения с деревьями.