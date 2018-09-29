Путин поздравил Хаджимбу с Днем победы и независимости Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем победы и независимости. Об этом в субботу сообщается на сайте президента Абхазии.

"За годы, прошедшие со времени провозглашения независимости, Абхазия добилась существенных успехов в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности", — отмечается в телеграмме российского лидера.

Путин пожелал главе Абхазии крепкого здоровья и успехов, а жителям республики — мира и благополучия.

День свободы и независимости Абхазии отмечается 30 сентября. По всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные 25-летию независимости: военный парад, "Съезд победителей", открытие памятника погибшим в грузинско-абхазской войне и др.

Их посетят главы российских краев и областей, депутаты Госдумы, в торжествах примут участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.