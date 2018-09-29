Маргарита Гаспарян выиграла турнир в Ташкенте

В Ташкенте завершился теннисный турнир ВТА с призовым фондом 225 тысяч долларов. В финале встретились две российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян. Победу в двух партиях одержала Гаспарян.

Финальный поединок продолжался чуть более часа. Маргарита Гаспарян выиграла две партии 6:2, 6:1. При этом Гаспарян занимает 299 место в рейтинге, а ее 17-летня соперница 132-е.

Эта победа стала второй для 24-летней Гаспарян в турнирах ВТА. Два года назад она стала победительницей турнира в Баку.