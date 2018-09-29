Самосвал "встал на дыбы" после ДТП на Ярославском шоссе. Видео

Очевидцы, оказавшиеся утром в субботу, 29 сентября, на Ярославском шоссе в Подмосковье, сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия с участием "КамАЗа".

На записях видно, что грузовик зацепился поднявшимся кузовом за металлическую полосу, предназначенную для крепления дорожных знаков над проезжей частью.

После столкновения самосвал буквально "встал на дыбы". Для его возвращения в нормальное положение, пришлось задействовать специальную технику.

Авария спровоцировала пробку, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.