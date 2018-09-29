Лавров призвал Запад вразумить Украину

Вместо выполнения Минских соглашений и налаживания диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Киев тешит себя иллюзиями ввода в Донбасс оккупационных сил при поддержке стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом, отметил министр, Киев все чаще угрожает силовыми сценариями разрешения ситуации на юго-востоке Украины.

По мнению Лаврова, опекунам нынешних киевских властей следует вразумить своих "подопечных", заставив их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств по всей Украине. Лавров также добавил, что Россия поддерживает деятельность на Украине миссии ОБСЕ, передает РИА Новости.

На днях "тайным планом" урегулирования в Донбассе поделился украинский министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, уже давно готов проект резолюции Совбеза ООН, составленный западными странами совместно с Украиной. В документе заявлено о важности присутствия в регионе миротворческих сил — они, по словам Климкина, должны находиться в зоне конфликта, а не "сидеть вдоль линии соприкосновения".

Второй пункт плана — полицейские силы, обеспечивающие "реальное разоружение" и отвечающие за безопасность. Третий пункт — международная администрация, которая должна заменить властные структуры в зоне конфликта.

По словам Климкина, "давно готовый" проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН, чтобы не позволить России "сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации".

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько раскритиковал такие планы Киева по восстановлению мира в Донбассе. По его словам, Украина намерена использовать ООН как средство ликвидации органов власти и вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. План, озвученный Климкиным, сделает из предполагаемой миротворческой миссии "оккупационную", считает Безпалько.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал введение миротворцев ООН на Украину, но выступил против широкого мандата миротворческой миссии. По его словам, основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Россия предлагает разместить миротворцев только на линии разграничения.