В британском ночном клубе распылили ирритант

В ночь на субботу в клубе Cameo в английском приморском городе Борнмут распылили слезоточивый газ. Полиция предполагает, что неизвестный применил хлорбензальмалонодинитрил, более известный как газ "Сирень".

Кристаллическое вещество с запахом перца затрудняет дыхание и вызывает жжение в глазах, пишет ТАСС. Как сообщили в руководстве клуба, пострадали сорок гостей — их пришлось эвакуировать. Одного посетителя отправили в больницу. Обыск помещений клуба полицейскими не дал улик.